Oberpfalz hat erneut die wenigsten Arbeitslosen in Bayern

In der Oberpfalz waren laut der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit im Dezember knapp 21.000 Menschen arbeitslos gemeldet, gut 800 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 3,2 Prozent. Damit hat die Oberpfalz weiterhin die wenigsten Arbeitslosen bayernweit.

Den bayernweiten Überblick finden Sie hier.

"Guter Branchenmix und starke Industrie"

In der Oberpfalz gebe es einen guten Branchenmix und auch Gebiete mit starker Industrie, sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. Trotzdem hat es im Vergleich zum Jahresende 2019 hat es einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit gegeben, da lag sie zum Jahresende bei 2,6 Prozent.

Holtzwart, führt den Anstieg auf zwei Gründe zurück: Zum einen sei der Strukturwandel in Teilen der Industrie dafür verantwortlich, zum anderen die Konjunktur, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leidet.

Erhöhte Quote im Dezember für den Winter üblich

Der Grund für den Anstieg innerhalb eines Monats liegt vor allem an den für den Winter üblichen Gründen: Viele Beschäftigte in der Baubranche oder in der Landwirtschaft, vor allem Männer, melden sich in den Wintermonaten arbeitslos.

Die wenigsten Arbeitslosen vermeldet der Landkreis Neumarkt

Die niedrigste Arbeitslosenquote in der Oberpfalz weist aktuell der Landkreis Neumarkt mit 2,2 Prozent auf, die höchste die Stadt Weiden mit 5,6 Prozent.