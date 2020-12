Oberpfalz hat erneut die wenigsten Arbeitslosen

In keinem Regierungsbezirk in Bayern gibt es so wenige Arbeitslose wie in der Oberpfalz. Hier ist die Zahl der Arbeitslosen im November um 902 auf 20.184 gesunken. Die Quote liegt aktuell bei 3,1 Prozent - 0,2 Punkte niedriger als im Oktober.

Mehr Arbeitslose als vor Corona

Trotzdem ist auch in der Oberpfalz die Zahl der arbeitslosen Menschen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote noch bei 2,4 Prozent. Auch die Zahl der neuen Stellenmeldungen verharrt auf niedrigem Niveau.

Pandemie geht an Oberpfalz nicht spurlos vorüber

Derzeit befänden sich nur circa 10.000 offene Stellen im Pool der oberpfälzischen Jobcenter, gibt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, zu bedenken. Das zeige, dass die Pandemie auch an der Oberpfalz nicht spurlos vorübergehe.

Mit einer Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent hat der Landkreis Neumarkt den besten Wert in der Oberpfalz vorzuweisen. Am höchsten ist die Quote in Weiden mit 5,3 Prozent