Oberpfalz-CSU unterstützt Söder-Kandidatur für Parteivorsitz

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will sich heute in einer Pressekonferenz zu seiner Kandidatur für den CSU-Parteivorsitz erklären. Dass er beim Parteitag am 19. Januar zur Wahl antreten will, hat er am Sonntag bereits bekannt gegeben. Weitere Bewerber sind nicht in Sicht, seine Wahl gilt damit als Formsache.

"Gutes Signal" für die Erneuerung der CSU

Für den Oberpfälzer CSU-Bezirksvorsitzenden Albert Füracker ist Söders Kandidatur "eine gute Entscheidung". Die Partei habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn der Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten in einer Hand sind. Söders Kandidatur sei auch im Hinblick auf eine Erneuerung der Partei ein gutes Signal. Diese Erneuerung müsse gut koordiniert und strukturiert sein, so Füracker, der unter Söder Staatssekretär war und ihm als Finanz- und Heimatminister nachfolgte.

"Wir hatten in den letzten Jahren eine sehr gedeihliche Zusammenarbeit mit Markus Söder auch für die Oberpfalz. Vieles, was wir getan haben im Bereich der Strukturpolitik, der Heimatpolitik bei uns im Ministerium trägt ja seine Handschrift, und wir haben in der Oberpfalz profitiert." Finanzminister Albert Füracker

"Die Zusammenarbeit mit den Kommunen, die Stärkung der Hochschulen genauso wie der beruflichen Bildung, unsere Infrastruktur im Bereich Breitband und vielen anderen Dingen ist geprägt dadurch, dass wir bei uns im Ministerium auch in der Zusammenarbeit für alle Landesteile viel bewirken konnten, insbesondere auch für die Oberpfalz", betont Füracker im BR-Interview.

Als einziger ernstzunehmender Gegenkandidat für Markus Söder galt Manfred Weber. Der Europapolitiker aus Niederbayern will jedoch nicht zur Wahl des Parteivorsitzenden antreten. Er wolle sich auf die Europawahl und die Wahl zum EU-Kommissionspräsidenten im kommenden Jahr konzentrieren.