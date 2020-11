Oberpfalz blickt auf Präsidentschaftswahl in den USA

Amerika wählt den künftigen Präsidenten, auch in der Oberpfalz schauen Kommunalpolitiker und US-Angehörige auf die Auszählung in der Nacht.

Die 13.000 US-Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr und ihre Familienangehörigen haben in den vergangenen Wochen bereits per Brief ihre Stimmen abgegeben. In einzelnen Staaten werden die Wahlbriefe auch noch nach dem Wahltag akzeptiert, solange der Poststempel des Wahltages vom 3.11. vermerkt ist.

Truppenabzug hat Auswirkungen auf die Oberpfalz

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl könnte erhebliche Auswirkungen auf den Truppenübungsplatz haben, denn Präsident Donald Trump hatte im Sommer angekündigt, 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. 4.500 davon sollen Vilseck verlassen, weitere 1.000 den Standort Grafenwöhr.

Der Teilabzug wäre wiederum mit Folgen für die Wirtschaft in der nördlichen und mittleren Oberpfalz verbunden. In Restaurants, Hotels und Einzelhandel würde die Kaufkraft der Amerikaner fehlen, auch Mieten und vor allem Aufträge für viele Zulieferer und Handwerker brächen weg.

Zudem stehen zivile Arbeitsplätze auf dem Spiel. Rund 3.300 Deutsche arbeiten auf dem Truppenübungsplatz.

Hoffen auf Sieg der Demokraten

Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl hofft auf einen Sieg des Demokraten Joe Biden. Dessen Partei hatte verlauten lassen, sich noch einmal Gedanken über den angekündigten Teil-Truppenabzug aus Deutschland machen zu wollen und Kosten und Nutzen abzuwägen. Es beruhe ein großes Stück Hoffnung darauf, so Schertl, dass Biden die militärische Notwendigkeit der US-Truppen in der Region erkenne.

Ein Wechsel von Trump auf Biden als US-Präsident wäre "nicht das Schlechteste für unsere Stadt Vilseck und nicht das Schlechteste für unsere Region", so Schertl.