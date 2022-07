Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge sollen neue Feuer verhindern

Wegen der anhaltenden Trockenheit sind in der Oberpfalz bereits mehrere Felder und Wiesen in Brand geraten. Wegen der aktuell großen Waldbrandgefahr hat die Regierung der Oberpfalz nun für mehrere Tage Luftbeobachtungsflüge angeordnet.

Beobachtungsflüge über gesamter Oberpfalz

Wie die Behörde mit Sitz in Regensburg mitteilte, finden von Dienstag bis Donnerstag Flüge in der gesamten Oberpfalz statt. Die ehrenamtlichen Piloten der Oberpfälzer Luftrettungsstaffel starten von den Flugplätzen Schmidgaden, Regenstauf-Oberhub, Neumarkt, Cham-Janahof und Weiden-Latsch.

Feuerwehr bittet Bürger um Mithilfe

Laut Waldbrand-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes herrscht in einigen Teilen der Oberpfalz am Dienstag die höchste Gefahrenstufe 5 - wie zum Beispiel im Raum Regensburg, Schwandorf, Parsberg, Weiden und Amberg-Sulzbach.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit appelliert die Kreisbrandinspektion Amberg-Sulzbach folgende Hinweise zu beachten: In den Wäldern gilt bis Ende Oktober Rauchverbot und auch beim Autofahren sollten keine Zigarettenkippen aus dem Fenster geworfen werden. Im Wald oder in Waldnähe soll kein offenes Feuer gemacht werden und Fahrzeuge sollten nicht auf Wiesen oder Waldwegen abgestellt werden. Außerdem sollte man Müll vermeiden, denn Folien, Feuerzeuge oder Dosen können zu einem Brandherd werden, warnt die Kreisbrandinspektion. Darüber hinaus gilt: Waldbrände sollten mit genauer Ortsangabe an die 112 gemeldet werden.

Wieder Waldbrand in Amberg-Sulzbach

Erst am Montag brannte im Landkreis Amberg-Sulzbach ein 1.000 Quadratmeter großes Waldstück bei Berghof in der Gemeinde Freudenberg nieder. Wie die Kreisbrandinspektion Amberg-Sulzbach berichtet, waren 65 Einsatzkräfte aus 13 Feuerwehren knapp drei Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Eingesetzt wurden dafür unter anderem Lösch-Rucksäcke, Wärmebildkameras, Drohnen und auch ein Polizeihubschrauber, der aus einem nahegelegenen Weiher Wasser aufnahm und über der Brandstelle abließ.