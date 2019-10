Oberpfälzerin gewinnt Unternehmer-Wettbewerb für Bäuerinnen

Zwei Sonderpreise nach Niederbayern

Zusammen mit Maria Deß wurden fünf weitere Frauen aus Oberbayern, Unterfranken und Niederbayern ausgezeichnet. So wurde unter anderem Svea Petersen aus Einmuß bei Saal an der Donau (Landkreis Kelheim) mit einem Sonderpreis für ihr Startup-Schweinemastunternehmen "Schweinfach glücklich" bedacht. Bei ihr werden Schweine nur in dem Umfang gemästet, wie es Bestellungen von Kunden gibt. Diese sollten eine tiergerechte Haltung und ein entsprechend langsames Wachstum der Tiere wollen und Wartezeiten in Kauf nehmen.

Ein weiterer Sonderpreis ging an Gabi Stadler aus Hohenau (Landkreis Freyung-Grafenau) für ihr Startup-Unternehmen, einen Esel-Begegnungshof. Dort können pflegebedürftige Kinder und Senioren Tiere und Natur erleben.

Preis soll anspornen

Mit der Auszeichnung "Bäuerin als Unternehmerin des Jahres" will die Staatsregierung weitere Bäuerinnen motivieren, neue Wege in der Landwirtschaft zu gehen, den ländlichen Raum und die Stellung der Bäuerinnen zu stärken sowie die Existenz der Höfe zu sichern.