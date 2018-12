Oberpfälzer Zoiglkultur: Bundesweites immaterielles Kulturerbe

Die Zoiglkultur schaffe einen Raum der Begegnung, des Austausches und der Integration von Zugezogenen und Fremden, heißt es in dem Schreiben an die Schutzgemeinschaft "Echter Zoigl vom Kommunbrauer". Deren Vorsitzender Reinhard Fütterer aus Neuhaus freut sich über die Auszeichnung. Das bestärke die Schutzgemeinschaft im Bestreben, auf dem Original zu beharren und sich weiterhin von zahlreichen Nachahmern abzugrenzen. Dazu haben die Zoiglwirte die Marke "Echter Zoigl vom Kommunbrauer" entwickelt und eintragen lassen.

Zoiglbier gibt es nicht immer

Die Oberpfälzer Zoigltradition ist 600 Jahre alt. Zoigl ist ein untergäriges Bier, dessen Sud im Kommunbrauhaus gebraut wird. Die Zoiglbrauer fahren ihn dann nach Hause, lassen ihn im eigenen Keller vergären und schenken ihn in ihren kleinen gemütlichen Zoiglstuben nur zu bestimmten Zeiten aus. Das günstige Hausbier schmeckt deshalb immer ein bisschen anders.

Fünf Orte mit Kommunbrauhäusern

Kommunbrauhäuser gibt es noch in fünf Ortschaften in der nördlichen Oberpfalz: in Mitterteich, Falkenberg, Neuhaus, Windischeschenbach und Eslarn. Die Bezeichnung Zoigl geht zurück auf den Zoiglstern, der jeweils anzeigt, wo gerade das Bier ausgeschenkt wird. Zoigl kommt vom nordoberpfälzischen Wort "zoign" für zeigen.

Seit März ist die Oberpfälzer Zoiglkultur bereits in der Liste des bayerischen immateriellen Kulturerbes eingetragen. Eine feierliche Urkundenübergabe findet Mitte des Jahres 2019 statt, kündigt die deutsche UNESCO-Kommission an.