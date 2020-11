vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Oberpfälzer Wirtschaft verfolgt Ausgang der US-Wahl mit Spannung

300 Unternehmen in Regensburg stehen in engen Geschäftsbeziehungen mit den USA. Der Ausgang der US-Wahl wird deshalb in Firmen in der Oberpfalz aufmerksam verfolgt. Die IHK Regensburg wünscht sich klare Rahmenbedingungen und Planungssicherheit.