Oberpfälzer Städte wollen Geflüchtete aus Afghanistan aufnehmen

Im Hinblick auf die Lage in Afghanistan haben sich die Stadt Weiden in der Oberpfalz und Regensburg am Mittwoch bereiterklärt, Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen. Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) äußerte sich auf BR-Anfrage "zutiefst erschüttert" von den Bildern aus Afghanistan:

"Selbstverständlich helfen wir, um geflüchteten Menschen ein sicheres Zuhause zu geben." Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer

Regensburg als "Sicherer Hafen" für Geflüchtete

Dafür berief sich Maltz-Schwarzfischer auf Regensburgs Zugehörigkeit zum Bündnis "Sicherer Hafen" und die Zusammenarbeit mit der Regensburger Hilfsorganisation Space Eye e.V.. Räumlichkeiten für die Unterbringung stünden in der Vitusstraße in Regensburg zur Verfügung, wo die Stadt und Space Eye derzeit ein Wohnprojekt für Geflüchtete aus Moria betreibt. Auf BR-Anfrage gab die Hilfsorganisation Space Eye an, dass aktuell Kapazitäten bestünden, insgesamt 24 Geflüchtete aufnehmen zu können.

Bereits im Juli 27 afghanische Ortskräfte in Weiden aufgenommen

Auch die Stadt Weiden in der Oberpfalz kündigte nach einer BR-Anfrage an, Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen: "Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, diesen Menschen zu helfen", so Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD). Bereits im Juli hat die Stadt Weiden nach eigenen Angaben 27 afghanische Ortskräfte in der Weidener Gemeinschaftsunterkunft aufgenommen.

Kapazitäten zur Aufnahme von Schutzbedürftigen ausbauen

Für die kommende Woche seien vier weitere schutzbedürftige Ortskräfte angekündigt.

"Diese Ortskräfte haben jahrelang unsere Bundeswehr in Afghanistan unterstützt und benötigen jetzt unsere Unterstützung." Oberbürgermeister Jens Meyer

Und weitere Mietobjekte zur Aufnahme von Geflüchteten sollen hinzukommen - die Leitung der Gemeinschaftsunterkunft sei gerade auf der Suche, heißt es von der Stadt Weiden.