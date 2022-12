Oberpfälzer Soldaten verabschieden sich in den Auslandseinsatz

Bundeswehrsoldaten aus Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach werden am Freitag in verschiedene Auslandseinsätze der Bundeswehr nach Mali, in den Kosovo, in den Irak oder nach Zypern verabschiedet. Insgesamt gehen 15 Soldaten ab Januar in den Einsatz

Sieben Soldaten werden in verschiedene Einsatzgebiete im westafrikanischen Mali entsandt. Fünf Soldaten gehen an verschiedene Orte im Irak und jeweils einer wird im Kosovo und auf Zypern eingesetzt. Ein Soldat aus Kümmersbruck wird zusaätzlich ab Februar in Litauen seinen Dienst aufnehmen. Mit einem feierlichen Appell werden die Bundeswehkräfte am Freitag in der Schweppermannkaserne verabschiedet.

Bundeswehrkräfte aus Weiden und Pfreimd im Ausland

Derzeit befinden sich weitere einzelne Soldaten aus Niederbayern und der Oberpfalz in Auslandseinsätzen der Bundeswehr, aus dem Panzerbataillon 104 in Pfreimd zum Beispiel. Vom Artilleriebataillon 131 in Weiden sind derzeit einzelne Soldaten in Mali oder bei der Präsenz der NATO in Litauen im Einsatz. Ein Soldat aus dem Aufklärungsbataillon 8 aus Freyung befindet sich im Einsatz im Kosovo.

In Regen sind die Soldaten des Panzergrenadierbataillons 112 ab dem 1. Januar einsatzbereit. Dann bilden sie eine schnelle Eingreiftruppe der NATO, die innerhalb kurzer Zeit weltweit einsetzbar ist.

Rodinger Soldaten gehen nach Litauen

Rund 200 Soldaten des Versorgungsbataillons 4 aus Roding bereiten sich derzeit auf einen Einsatz ab dem kommenden August in Litauen vor. In Litauen sichert die Bundeswehr die so genannte Ostflanke der NATO zur Sicherung der osteuropäischen Staaten und zur Abschreckung von Bedrohungen aus dem Osten. Deutschland führt derzeit die so genannte Battlegroup in Litauen im Rahmen der Mission "enhanced forward presence".

Einsatz in Mali endet 2024

Der Auslandseinsatz im afrikanischen Mali endet für die Bundeswehr Mitte 2024. Hier sichern die deutschen Soldaten im Rahmen einer Mission der Vereinten Nationen die Einhaltung der Waffenruhe und die Umsetzung des Abkommens für Frieden und Aussöhnung.