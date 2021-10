Oberpfälzer Polizei zieht positive Bilanz nach Großkontrolle

Bei der Kontrolle von mehr als 1.440 Fahrzeugen und über 2.000 Personen hat die Polizei in der Oberpfalz am Donnerstag unter anderem überladene LKW angehalten und mutmaßliche Schmugglerware und Diebesgut gefunden. Hunderte Beamte waren dabei bis Mitternacht im Einsatz.

Ungesicherte Stahlrohre und Schmugglerware

So sei etwa an der A3 bei Lupburg (Lkr. Neumarkt) ein Lastwagen mit 21 Tonnen völlig unzureichend gesicherten Stahlrohren beladen gewesen, so ein Sprecher heute. Das hätte den Angaben zufolge schwere Unfälle auslösen können. Am selben Ort griffen die Beamten einen Autofahrer auf, der 100 Stangen unverzollter Zigarretten in seinem Auto versteckt hatte.

Gestohlene Mountainbikes und Drogen an Bord

Außerdem fanden die Ermittler in einem Transporter ein Dutzend mutmaßlich gestohlener Mountainbikes im Wert von insgesamt 25.000 Euro. Des Weiteren griff die Polizei sieben Fahrer auf, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Diese Personen wurden jeweils angezeigt. Außerdem hätten sich bei mehreren Kontrollen Hinweise auf Geldwäscherei, Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und auch das Aufenthaltsgesetz ergeben.

Schwerpunkt auf LKW-Kontrollen gesetzt

In der gesamten Oberpfalz hatte die Polizei gestern bis Mitternacht mehr als 20 Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt etwa 250 Beamte waren an festen Kontrollstellen und in mobilen Teams im Einsatz. Die Oberpfälzer Polizei wurde dabei unter anderem von Bereitschaftspolizei, Zoll und Bundespolizei unterstützt. Mit der Aktion wollte die Polizei vor allem die grenzüberschreitende Kriminalität bekämpfen und die Verkehrssicherheit verbessern. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Kontrolle von LKW, da Unfälle mit solchen Fahrzeugen oft besonders schwere Folgen für die Beteiligten hätten, so die Polizei.