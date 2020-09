Oberpfälzer Polizei gelingt Schlag gegen die Drogenkriminalität

Der Oberpfälzer Polizei ist offenbar ein bedeutender Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität in der Region gelungen. Monatelang haben die Drogenfahnder ermittelt. Am Ende sind mehrere Tatverdächtige festgenommen worden. Und es wurde Beweismaterial in großem Umfang sichergestellt. Am Vormittag will die Polizei Einzelheiten zu dem Tatkomplex bekannt geben.

Polizei registriert deutlich mehr Drogendelikte

In der Oberpfalz hat die Rauschgiftkriminalität in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. Fast 5.000 Drogendelikte hat die Oberpfälzer Polizei im letzten Jahr registriert. Das waren mehr als doppelt so viele Fälle wie noch vor zehn Jahren.

Dass die Zahl der Delikte von Jahr zu Jahr zunimmt, liegt aber nicht nur an einem steigenden Rauschgiftkonsum. Auch die Polizei hat ihre Ermittlungen im Drogenmilieu immer weiter intensiviert. Deswegen werden heute mehr Delikte aufgedeckt als früher.

40 Drogentote in einem Jahr

Die Syntetik-Droge Crystal Meth - jahrelang im Fokus der Rauschgiftfahnder - spielt in der Drogen-Statistik der Oberpfälzer Polizei übrigens keine so große Rolle mehr. Die Zahl der hier registrierten Verstöße war zuletzt rückläufig. Trotzdem bleibt die Bekämpfung der Drogenkriminalität eine der großen Aufgaben der Polizei.

Schließlich endet der Rauschgiftkonsum für viele Menschen immer noch tödlich. Im letzten Jahr gab es in der Oberpfalz 40 Drogentote. Soviele wir seit zehn Jahren nicht mehr.