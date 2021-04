Oberpfälzer Landkreise starten Astrazeneca-Sonderimpfaktionen

Solche Sonderaktionen können in Impfzentren vorkommen, in denen es noch viel Astrazeneca-Impfstoff gibt – aber vergleichsweise wenige Menschen, die sich mit Astrazeneca impfen lassen wollen. Viele Menschen sagen Impftermine ab, wenn sie dabei mit Astrazeneca geimpft werden sollen. In der Oberpfalz starten diese Woche die Sonderimpfaktionen.

5.390 Sonder-Impfungen mit Astrazeneca in Amberg-Sulzbach

Die Stadt Amberg und der Landkreis Amberg-Sulzbach haben zum Beispiel ein Sonderkontingent von 5.390 Astrazeneca-Impfstoffdosen erhalten. Die sollen diese Woche verbraucht werden. Viele Menschen lehnen Astrazeneca jedoch ab, deswegen gibt es vergleichsweise wenige Impfwillige, aber eine relativ große Impfmenge.

"Schnell und unbürokratisch impfen"

Nun können sich Impfwillige unabhängig von der entsprechenden Priorisierung und dem entsprechendem Alter zum Impfen melden und damit früher einen Termin bekommen als ursprünglich geplant, so Sebastian Schaller, zuständig für die Impfungen in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach: "Wir hätten nicht mehr die Möglichkeit gehabt, im Rahmen der Priorisierung mit den vorgesehenen EDV-Systemen den Impfstoff schnell, zeitnah und vollständig zu verwenden und deshalb haben wir uns dazu entschieden, lieber schnell und unbürokratisch zu impfen, als langsam und bürokratisch. Wir haben uns für diesen Weg entscheiden, weil die Alternative gewesen wäre, weniger zu impfen."

Die Vergabe der Termine erfolgte nach dem Eingangszeitpunkt der Anmeldungen. Binnen weniger Stunden waren alle Impftermine vergeben, so eine Sprecherin des Landratsamts Amberg-Sulzbach mitteilte. Solche Sonderimpfaktionen mit Astrazeneca sind auch in Weiden, in den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab, Neumarkt und Tirschenreuth geplant.

Für die Sonderimpfaktionen kann man sich auf der Internetseite seiner jeweiligen Stadt oder des jeweiligen Landkreises registrieren. Die Termine sind sehr schnell vergeben, berichten verschiedene Städte und Landkreise auf BR-Anfrage.

Keine Sonderaktionen in Regensburg, Schwandorf und Cham

Spontane Impfangebote sind derzeit zum Beispiel kein Thema in Regensburg, Schwandorf oder im Landkreis Cham. Hier gibt es entweder wenig Impfdosen von Astrazeneca oder die Termine werden nach der Prioritätenliste vergeben, also unter den Leute die sich über impfzentren.bayern vorangemeldet haben.

Auch der Landkreis Regensburg meldet, dass hier weiterhin unter der Beachtung der Priorisierung geimpft wird. Hierfür wurden zum einen die Impfkapazitäten an den Impfzentren in letzter Zeit nochmals deutlich erhöht, beispielsweise auch durch zusätzliche Impfzeiten an Wochenenden.

"Mit Rücksicht auf die zahlreichen Impfwilligen der Priorisierungsstufe 2, die bisher aus Kapazitätsgründen noch nicht geimpft werden konnten, möchten wir aus Gründen der Fairness und Gerechtigkeit die Priorisierung weiterhin strikt einhalten", so der Ärztliche Leiter der Landkreis-Impfzentren, Dr. Andreas Piberger.

Impfwillige sollen Anmeldung auf Aktualität prüfen

Eine Sprecherin der Stadt Regensburg rät Impfwilligen dazu, zu prüfen, ob die Angaben auf der Impfregistierungsplattform impfzentren.bayern noch auf dem aktuellen Stand sind. Viele hätten sich zum Beispiel schon im Januar dort registriert, inzwischen wurden aber unter anderem weitere Berufsgruppen als priorisierter eingestuft und dort aufgenommen.