vor 35 Minuten

Oberpfälzer ist neuer Präsident des Bayerischen Bezirketags

Ein Oberpfälzer steht in Zukunft an der Spitze des Bayerischen Bezirketags. Knapp zwei Monate nach der Wahl der sieben Bezirkstage ist der Landrat von Cham, Franz Löffler (CSU), in Bayreuth mit 39 der 69 Stimmen gewählt worden.