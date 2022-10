Oberpfälzer Integrationspreis in Regensburg verliehen

Die Regierung der Oberpfalz hat heute den Integrationspreis 2022 an fünf Oberpfälzer Initiativen verliehen, die sich besonders um die Integration von Menschen aus anderen Ländern kümmern. Heuer gibt es gleich zwei erste Plätze, einen zweiten Platz sowie zwei dritte Plätze. Regierungspräsident Jonas sagte, es gebe kein Patentrezept für erfolgreiche Integration, die Preisträgerinnen und Preisträger zeigten, wie sie funktioniert.

Zwei erste Plätze für Engagement in der Ukrainehilfe

Die Regensburger Flüchtlingshilfe Space-Eye und Günter Reiß aus Weiden bekamen jeweils den mit 1.500 Euro dotierten ersten Preis für ihr Engagement in der Ukraine-Hilfe. Die "Nothilfe Ukraine" von Space-Eye sammelt und transportiert Hilfsgüter in die Ukraine, vor allem in die Regensburger Partnerstadt Odessa. Außerdem hat "Space-Eye" laut der Regierung bislang mehr als 1.500 vom Krieg bedrohte Menschen aus der Ukraine gebracht und Wohnungen an mehr als 800 Geflüchtete vermittelt.

Günter Reiß vermittelt ehrenamtlich ukrainische Geflüchtete aus Weidener Notunterkünften in private Wohnungen. Zudem kümmert sich Reiß unter anderem um gesundheitliche, schulische und soziale Fragen ukrainischer Geflüchteter in Weiden.

Zweiter und dritte Preise gehen nach Schwandorf und Weiden

Der mit 1.000 Euro dotierte zweite Preis ging an das Berufliche Schulzentrum Oskar-von-Miller in Schwandorf. Geflüchtete der Integrationsklassen gestalten hier unter anderem eine Schülerzeitung, in der sie persönliche Erlebnisse schildern und über ihr neues Leben in der Oberpfalz berichten. Die Initiativen Computerspende Regensburg und der "Multi-Kulti-Integrationsverein Weiden" wurden jeweils mit dem mit 500 Euro dotierten dritten Preis geehrt. Der Regensburger Computerspende-Verein bereitet gebrauchte PCs auf und gibt sie gegen einen geringen Unkostenbeitrag unter anderem an Geflüchtete weiter. Der Integrationsverein in Roding veranstaltet kulinarische Austauschabende. Mit dem gemeinsamen Kochen soll das gegenseitige Verständnis gefördert werden.

Laudator: Ehrenamtliche liefern "Kompass" für Integration

Innenstaatssekretär Sandro Kirchner dankte den Preisträgern: "Mit ihren herausragenden Initiativen zeigen sie eindrucksvoll, wie Integration vor Ort gelingen kann." Regierungspräsident Walter Jonas nannte die Preisträgerinnen und Preisträger Vorbilder: "Die Ausgezeichneten nehmen sich Zeit, sorgen für Orientierung." Genau das solle der Integrationspreis sichtbar machen.