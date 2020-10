Oberpfälzer Hochschulen setzen auf Präsenzkurse für Erstsemester

Aufgeteilt auf zwei Tage und in verschiedenen Gruppen hat die OTH Amberg-Weiden ihre neuen Studierenden begrüßt - immerhin aber persönlich. Seit Montag läuft der Vorlesungsbetrieb an den beiden Standorten. Dass die rund 1.100 neuen Bachelor- und Masterstudierenden im Wintersemester nicht nur zuhause vor dem Laptop studieren müssen, ist der Oberpfälzer Hochschule wichtig.

"Persönliches Kennenlernen wichtig"

Die OTH Amberg-Weiden setzt im Wintersemester vor allem für die Erstsemesterstudierenden auf Präsenzlehrveranstaltungen. Diese werden mit digitalen Lehrveranstaltungen ergänzt. "Der Start in ein Studium ist ein Start in einen neuen Lebensabschnitt", erklärt Hochschul-Präsidentin Prof. Andrea Klug. "Für diese jungen Studierenden ist das Ankommen an der Hochschule und das persönliche Kennenlernen der ProfessorInnen sowie auch untereinander besonders wichtig."

Die Dozentinnen und Dozenten haben in den Hörsälen vorübergehend das Hausrecht und können eine bestimmte Sitzordnung oder Maskenpflicht anordnen. Grundsätzlich gilt in den Hochschulgebäuden in Amberg und Weiden Maskenpflicht. Am Sitzplatz im Hörsaal darf man die Maske ablegen, wenn man 1,5 Meter Sicherheitsabstand einhalten kann.

Gerüstet für komplett digitale Lehre

Höhere Semester sollen vor allem Praktika, Laborversuche und Tutorien an der Hochschule absolvieren können. Dennoch: "Auch wenn wir nicht hoffen, dass es soweit kommt, sind wir doch, auch durch die Erfahrungen des digitalen Sommersemesters, im Ernstfall für ein weiteres, vorwiegend digitales Semester sehr gut gerüstet", betont Hochschul-Präsidentin Klug." In unserem Fokus steht die Gesundheit aller unserer Studierenden und Mitarbeitenden."

"Hybrides Modell" auch in Regensburg

An der OTH Regensburg werden die neuen Studierenden per Videobotschaft begrüßt, die auf der Homepage der Hochschule abrufbar ist. Hier startet der Vorlesungsbetrieb für 2.500 Erstsemesterstudierende am kommenden Montag. Ein Großteil der Lehre wird weiterhin digital ablaufen. Einige Veranstaltungen, insbesondere für Erst- und Zweitsemester, finden nach jetziger Planung aber auch im Präsenzstudium statt.

"Möglichst vollständiges Studium"

"Wir wollen Ihnen trotz der widrigen Umstände ein qualitativ hochwertiges und möglichst vollständiges Studium anbieten", versichert Hochschul-Präsident Prof. Wolfgang Baier den Neuankömmlingen in seiner Videobotschaft. So werde man ausgewählte Seminare etwa aus dem musischen und künstlerischen Bereich in Kleingruppen durchführen, ebenso Praktika oder Übungen. Baier spricht von einem "hybriden Modell" aus Präsenz- und Onlinelehre. Der Gesundheitsschutz habe stets Priorität.

Auch die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) sandte ihre Grüße per Video an die neuen Studierenden. Trotz coronabedingter Einschränkungen sei Regensburg eine tolle Stadt - nicht nur zum Studieren, sondern auch zum Feiern, was allerdings innerhalb der geltenden Vorschriften zu geschehen habe.

OTH-App soll Studienstart erleichtern

Die Studierendenvertretung hat für Fragen der Neulinge Studierenden-Chat eingerichtet. Außerdem steht pünktlich zum Semesterbeginn eine neue OTH-App in den App-Stores. Sie bündelt Infos wie Mensaplan, Veranstaltungskalender, Raumfinder und Jobbörse. Studierende können in der App auch ihren Stundenplan anlegen.

An der Universität Regensburg beginnt der Vorlesungsbetrieb am 2. November. Auch hier ist eine Mischung aus digitaler Lehre und Präsenzkursen geplant.