Oberpfälzer gewinnt fast 3,8 Millionen Euro im Lotto

Mehr als 3,77 Millionen Euro hat ein Oberpfälzer im Lotto gewonnen. Der 77-Jährige habe sechs Tippfelder richtig angekreuzt und zudem an der Zusatzlotterie Spiel 77 erfolgreich teilgenommen, teilte Lotto Bayern am Montag in München mit. Dies habe dem Mann eine Gewinnsumme von exakt 3.777.809,80 Euro beschert.

"So ein Volltreffer war noch nie dabei"

"Seit über 30 Jahren spiele ich LOTTO, so ein Volltreffer war noch nie dabei!", freute sich der 77-jährige Oberpfälzer. Von dem Gewinn sollen jetzt vor allem "die Familie und meine Firma etwas haben", ließ der frischgebackene Multimillionär mitteilen.

Zu Beginn des Jahres gab es schon einmal einen Lotto-Gewinner aus der Region. Ein Oberpfälzer hatte bei einer Januar-Ziehung sechs richtige Zahlen getippt und damit eine halbe Million Euro gewonnen.