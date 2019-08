Oberpfälzer Firmen bekommen ihren Müll nicht mehr los

Mit der günstigen Entsorgung ist es vorbei

Anders als beim Hausmüll, müssen sich Firmen selbst um die Entsorgung ihres Gewerbemülls kümmern. In der Vergangenheit hatten die Müllkraftwerke noch genügend Kapazität, einen Großteil davon aufzunehmen, eine günstige Entsorgungsmöglichkeit für die Firmen. Doch damit ist es jetzt vorbei. Einer der Leidtragenden ist Mario Kunzendorf, Chef eines Dachdeckerbetriebs aus Alkofen bei Bad Abbach.

"Die Entsorger bemühen sich nach Kräften, Wege zu finden. Aber wir haben heuer schon mehrmals die Situation gehabt, dass der Containerdienst gesagt hat: 'Ich kann deinen Müll nicht abnehmen, weil ich keinen Entsorgungsweg habe'." Mario Kunzendorf, Chef eines Dachdeckerbetriebs

Auf Kunzendorfs Firmengelände stehen zahlreiche Container. Für Alu, Stahl, Holz, Folie, Steinwolle oder Restmüll. Alles wird so gut es geht sortiert, um die Menge an nicht wiederverwertbaren Müll möglichst gering zu halten. Denn das kostet mittlerweile richtig Geld: Restmüll ist seit vergangenem Jahr um 50 Prozent teurer geworden. Der Entsorgungspreis für Styropor, das in den Müllverbrennungsanlagen wegen des hohen Brennwerts große Probleme macht, ist in den letzten drei Jahren sogar um 800 Prozent gestiegen.

"Das befeuert die Baukosten. Wir müssen diese Kosten natürlich an den Endkunden weitergeben. Also wer baut, vielleicht sogar etwas gegen die Wohnungsnot unternimmt, wird bestraft, weil er natürlich mit höheren Kosten zu rechnen hat." Mario Kunzendorf, Chef eines Dachdeckerbetriebs

Zum letzten Mittel, den Baustellenmüll einfach dem Bauherrn zu überlassen, will Kunzendorf noch nicht greifen. Auch wenn darüber in der Branche bereits diskutiert werde.

(Noch) Kein neues Müllkraftwerk in Bayern

Dass sich die Situation der Betriebe schnell ändert, ist unwahrscheinlich. Über ein neues Müllkraftwerk darf wohl zumindest in Bayern vor der Kommunalwahl im kommenden Jahr nirgendwo öffentlich nachgedacht werden. Auch nicht in Schwandorf, wo Landrat Thomas Ebeling keine Möglichkeit sieht, das Werk zu erweitern.

"Das verhindern schon die gesetzlichen Vorschriften, weil eine Erweiterung eben nur den Gewerbemüll betreffen würde. Für den sind wir nicht zuständig." Landrat Thomas Ebeling

Eine rein Bayerische Lösung scheint auch schwierig, da das Müllgeschäft längst international geworden ist, sagt Thomas Knoll. Dass asiatische Länder europäischen Müll nicht mehr ohne weiteres ins Land lassen, hat auch sein Kraftwerk zu spüren bekommen. Aber auch innerhalb Europas werden riesige Müllmengen bewegt.

"Momentan wird Müll aus Bayern bis nach Göteborg oder Kopenhagen in die dortigen Müllverbrennungsanlagen transportiert. Umgekehrt verringern die Importe aus anderen Staaten aber die Kapazität in Deutschland. Die steht dann den heimischen Unternehmen nicht zur Verfügung. Da sollte man vielleicht überlegen, doch eher den einheimischen Müll zu verbrennen, als größere Mengen aus dem Ausland zu importieren." Verbandsdirektor Thomas Knoll