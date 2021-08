Oberpfälzer erzählt von Afghanistan-Evakuierung seiner Familie

Georg Taubmann, Leiter der Hilfsorganisation "Shelter Now", aus Sulzbach-Rosenberg ist erleichtert: Sein Sohn Benjamin und dessen Frau Lisa sind am Dienstagmittag (17.08.) nach der Machtübernahme durch die Taliban von der Bundeswehr aus der afghanischen Hauptstadt Kabul evakuiert worden.

Ein Anruf und sofort zum Flughafen

Wie Georg Taubmann im BR-Interview schildert, bekamen sein Sohn und seine Schwiegertochter, die sich für die Organisation in Afghanistan aufhielten, einen Anruf von der Bundeswehr: Er und die ausländischen Shelter-Now-Mitarbeiter sollten sofort zum Flughafen kommen. Der Weg zum Flughafen Kabul erfolgte ganz auf eigene Gefahr und sei für den 34-Jährigen und seine Freundin nicht ungefährlich gewesen.

"Sie hatten zwei alte Autos, die nicht allzu groß aufgefallen sind, und sind mit unseren eigenen Fahrern, die wie Afghanen gekleidet sind, dann dahingefahren. Und das war natürlich spannend. (...) Wir haben ja nur immer wieder durch die Medien erfahren, wie chaotisch die Zustände am Flughafen sind. (...) Von daher haben wir wirklich gebangt und gebetet, dass da nichts passiert." Georg Taubmann, Leiter der Hilfsorganisation "Shelter Now"

Schüsse und schreiende Menschen

Georg Taubmann begleitete seinen Sohn und seine Schwiegertochter am Telefon auf der Fahrt bis zum Flughafen. Dort hörte Taubmann mit, wie die Militärs, die den Airport sichern, zunächst nur Sohn Benjamin und Lisa sowie fünf Amerikaner passieren lassen wollten, nicht aber zwei Shelter-Now-Mitarbeiterinnen aus Uruguay.

Übers Telefon hörte Taubmann Schüsse und schreiende Menschen im Hintergrund. Schließlich durften auch die südamerikanischen Mitarbeiterinnen passieren, berichtet Taubmann erleichtert: "Eine von ihnen hat mir später noch eine Message über Whatsapp geschickt und dann wusste ich, dass alle drin sind."

Noch zu früh zum Aufatmen

Aufatmen kann der Leiter Hilfsorganisation aber noch immer nicht. Seine große Sorge gilt jetzt den rund 50 einheimischen Mitarbeitern von "Shelter Now", die teilweise seit mehr als 30 Jahren mit der Organisation zusammenarbeiten. "Mache sind sehr, sehr ängstlich, haben wirklich große Angst, auch um ihre Familien. Wir hoffen und beten, dass sie beschützt bleiben", erzählt Taubmann.

Vormarsch schon lange erahnt

Der Blitz-Vormarsch der Taliban in den vergangenen Tagen hat den Afghanistan-Kenner Taubmann überrascht. Erahnt habe er es aber schon lange: "Nachdem am 14. April die Nato und die Amerikaner gesagt haben, sie gehen aus Afghanistan raus, und sie wollen innerhalb kurzer Zeit verschwinden - das war ja klar, dass die afghanische Armee nicht in der Lage ist, ihr Land selber zu verteidigen."

Taubmann wurde 2001 selbst als Geisel gefangen genommen

Wie grausam die Anhänger der radikalislamischen Bewegung sein können, hat Georg Taubmann vor 20 Jahren am eigenen Leib zu spüren bekommen, als er selbst noch für Hilfsprojekte vor Ort war. Damals wurde er von der Taliban verhaftet und dreieinhalb Monate als Geisel genommen. In einem unterirdischen Gefängnis erlebte der Sulzbach-Rosenberger mit, wie Menschen angekettet und gefoltert wurden. Einheimische haben ihn damals gerettet.

"Shelter Now" seit den 80ern in Afghanistan aktiv

Die Organisation "Shelter Now", zu deutsch Schutzdach, ist seit den 80er-Jahren in Afghanistan aktiv. Die Organisation kümmert sich nach eigenen Angaben unter anderem um die Nothilfe für Kriegsflüchtlinge und Katastrophenopfer, um den Wiederaufbau und koordiniert viele langfristig angelegte Entwicklungsprojekte.