Dorffeuerwehr bekommt Brief von Papst Benedikt

Zwölf Jahre ist es her, dass die Freiwillige Feuerwehr Weihern Papst Benedikt den XVl. persönlich kennenlernte. Bei einer Audienz im Jahr 2006 überreichten ihm damals die Feuerwehrler aus der Oberpfalz einen Brotzeitkorb aus der Heimat und schickten ihm danach einen Dankesbrief.

In diesem Jahr hat die Feuerwehr ihr neues eigenhändig gebautes Gerätehaus mit Gerätewagen im Mai eingeweiht – die Idee hierzu entstand auf der damaligen Romreise. Wieder haben sie einen Brief an den bereits emeritierten Papst mit neuesten Nachrichten aus Weihern gesendet – und dieses Mal eine Antwort erhalten:

"In Zeiten, in denen negative Nachrichten auf uns hernieder prasseln und uns entmutigen wollen, ist ein Brief wie der Ihrige noch mehr eine Wohltat und eine Freude, für die ich Ihnen und allen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Weihern, mit denen Sie zusammenarbeiten, nur von Herzen danken kann." Benedikt XVl. in seinem Brief an die Feuerwehr Weihern

Den Brief fand Kommandant Hans-Jürgen Schlosser von der Feuerwehr Weihern am 2. Oktober in seinem Briefkasten – "pünktlich für unsere Helferfeier für die Fertigstellung des Gerätehauses am 6. Oktober", sagt Schlosser. "Das ist einmalig, unbandig für einen Ort mit 600 Einwohnern, so einen Brief zu erhalten. Wir wollen ihm danken für den Brief und planen, 2019 wieder nach Rom zu fahren", meint der Kommandant.

Schlosser bewundert den Papst heute noch mehr für sein Gedächtnis und seine Erinnerung an Menschen. In seinem Brief sendet Benedikt seinen Segen für die Gebäude, die Fahrzeuge und die Mitglieder der Feuerwehr Weihern.