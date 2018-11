Oberpfälzer Christkindlmärkte öffnen

Der älteste Regensburger Christkindlmarkt auf dem Neupfarrplatz öffnet am Montag ab 18 Uhr seine Pforten. Bis Weihnachten werden mehr als 300.000 Besucher in dem Budendorf rund um die Neupfarrkirche erwartet. Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Bürgermeister Jürgen Huber werden den Markt um 18 Uhr eröffnen.

Den Christkindlmarkt auf dem Neupfarrplatz gibt es bereits seit mehr als 200 Jahren, ursprünglich war er ein reiner Handwerker Markt. Glühwein darf dort erst seit 1970 ausgeschenkt werden. Mittlerweile machen Glühwein- und Essstände aber zwei Drittel des gesamten Angebots aus.

Ebenfalls ab Montag ist der Adventsmarkt im Katharinenspital in Regensburg- Stadtamhof geöffnet.

Der für Besucher kostenpflichtige Romantische Weihnachtsmarkt im Fürstlichen Schloss startet am kommenden Mittwoch.

Viele andere Weihnachtsmärkte in der Oberpfalz folgen in den kommenden Tagen: die Christkindlmärkte in Weiden, Bad Kötzting und auf dem Schafferhof in Windischeschenbach beginnen am Donnerstag. Die Parsberger Burgweihnacht startet am 30. November, ebenso wie der Lucrezia-Markt, ein Kunsthandwerker-Markt auf dem Regensburger Haidplatz.

Am zweiten Adventswochenende findet die Bergweihnacht auf Maffei statt: Früher wurde hier Eisenerz gefördert, nun dient das ehemalige Bergwerk in Nitzlbuch bei Auerbach als außergewöhnliche Kulisse für den Markt.