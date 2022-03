Oberpfälzer bezahlt Tierarztrechnung für Puma "Penelope"

Kurzzeitig sah es schlecht aus für Puma "Penelope": Bei einer Polizeikontrolle in Neunburg vorm Wald im Landkreis Schwandorf wurde er entdeckt und dann in die Reptilienauffangstation München gebracht. Dort wurde festgestellt: Der Puma ist krank und muss dringend untersucht werden. Doch das nötige Geld fehlt. Nun hat sich ein Oberpfälzer bereit erklärt, die Kosten für Penelope zu übernehmen.

Untersuchung des Pumas dringend notwendig

Am Donnerstag hat Jürgen Prölß aus Weiherhammer im Landkreis Neustadt an der Waldnaab eine Geldspende für "Penelope" an die Münchner Reptilienauffangstation überreicht. Nun kann der Puma untersucht werden, denn die Tierärztin der Auffangstation, Sandra Giltner, macht sich große Sorgen über den Gesundheitszustand des Raubtieres.

Ihrer Meinung nach ist das Tier verhaltensauffällig, und das kann auf verschiedene Krankheiten hinweisen. Laut BR-Information soll das Männchen am Freitag unter Narkose medizinisch von einem Facharzt untersucht werden. "Erst in ein paar Tagen, wenn die Ergebnisse der Blutuntersuchungen da sind, weiß man, wie es dem Tier tatsächlich geht," erklärt Giltner.

"Penelope" ist ein Männchen

Dass der Puma wahrscheinlich krank ist, hatte man schnell vermutet. Auch, dass es sich trotz des weiblichen Namens "Penelope" um ein Männchen handelt, stellte man sofort fest. Die Polizei geht von einen Fall von Tierschmuggel aus.

Spendenbereitschaft für Penelope sei riesig

Der Oberpfälzer Jürgen Prölß hat zugesagt, auch weitere, nötige Behandlungen finanziell zu unterstützen. Insgesamt sei die Spendenbereitschaft für Penelope riesig, berichtet die Münchner Auffangstation.