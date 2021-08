Oberpfälzer Basalt: Bald ist Schluss mit dem schwarzen Schotter

Geschaffen wurde er vor 23 Millionen Jahren von einem Vulkan. Aus tiefen Erdschichten kroch das Magma nach oben, ein 1.200 Grad heißer Gesteinsbrei. Wenn der auf Grundwasser traf, dehnte er sich aus und explodierte. Trümmer fielen zurück in den Krater, der sich durch die Explosion gebildet hatte. Geröll wurde mitgerissen, so dass der Krater immer breiter wurde. Das wiederholte sich, bis das Grundwasser nach einer Million Jahren versiegte. Basalt ist demnach schlicht: erstarrtes Magma und ist in der Oberpfalz keine Seltenheit mit seinen vielen Vulkanen. Der Grund hierfür ist der sogenannte Egergraben, erklärt der Diplom-Geograf.

"Diese Struktur ist eine Antwort der Erdkruste darauf, dass die afrikanische Platte auf die eurasische Platte trifft. Dadurch entsteht diese Dehnung in der Erdkruste, es entstehen Störungen die sehr weit nach unten reichen und an diesen Störungen kann natürlich ganz leicht das Magma aufsteigen und dann eben diese große Anzahl an Vulkanen bilden. Diese Vulkane hat man natürlich sehr schnell als Rohstofflieferant erkannt und hat den Basalt in kleinem oder großen Maßstab hier abgebaut." Ralf Schunk, Geopark Bayern-Böhmen

Fortsetzung folgt - nicht

Auch am Parkstein gab es Abbau - bis der Basaltkegel unter Naturschutz gestellt wurde. Und nach dem Aus am Großen Teichelberg ist auch bald im letzten großen Werk in der Oberpfalz Schluss: Nach gut 50 Jahren wird der Steinbruch am Hirschentanz bei Konnersreuth zum Ende des Jahres geschlossen. 500.000 Tonnen Basalt werden hier im Schnitt pro Jahr abgebaut. Dadurch hat der erloschene Vulkan schon viel seiner ursprünglichen Höhe von 644 Metern verloren. Tief blickt man mittlerweile hier hinunter in die Vulkangeschichte und sieht, wie weit sich die Maschinen bereits in den Berg vorgearbeitet haben.