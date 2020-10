Oberpfälzer Amerikaner: Halloween mit Corona-Einschränkung

Halloween können die mehr als 40.000 Amerikaner in der Oberpfalz heuer nur sehr eingeschränkt feiern. Wie die US-Garnison Bavaria auf ihren Social-Media-Seiten mitteilt, sei heuer kein Klingeln an den Haustüren erlaubt. Grund dafür sei die Corona-Pandemie. Nur einzelne Veranstaltungen finden statt, zum Beispiel in Schulen - dann aber unter Hygiene-Auflagen.

Feiern nur im kleinen Kreis erlaubt

Gleichzeitig erinnert die Garnison ihre amerikanischen Mitbürger daran, dass sich bei privaten Feiern an Halloween nur zwei Familien oder zehn Menschen versammeln dürften.

Schon seit einiger Zeit sind die Vorgärten und Häuser wieder aufwändig und kreativ dekoriert. Traditionell ziehen Kinder beim "trick or treating" von Haustür zu Haustür. Anschließend versammeln sich Familien, Freunde und Bekannte in ihren Häusern und feiern.

Keine großen Partys in diesem Jahr

Größere Veranstaltungen rund um Halloween auf dem Truppenübungsplatz selbst gibt es heuer nahezu keine. Hier gab es in den vergangenen Jahren große Partys oder andere Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.