Oberpfälzer Amerikaner feiern Thanksgiving

Die Amerikaner feiern heute Thanksgiving. Auf dem Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte in Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) sind am Mittag militärische und zivile Gäste eingeladen. Zum großen Lunch ab 10:30 Uhr gibt es Köstlichkeiten wie Truthahn, Süßkartoffeln und Kürbiskuchen.

Kommandeure bewirten Untergebene und Gäste

Traditionell servieren die Kommandeure das Menü. Unter den Gästen sind Vertreter von Behörden, Polizei und Bundeswehr sowie aus der Kommunalpolitik. Auch in den anderen Kantinen auf dem Truppenübungsplatz gibt es spezielle Menüs. Die Soldaten und ihre Familien feiern den Tag mit der Familie.

Auf Thanksgiving folgt der Black Friday

Der nationale Feiertag geht auf die Pilgerväter im 19. Jahrhundert zurück. Er wird immer am letzten Donnerstag im November gefeiert. Morgen ist dann Black Friday bei den Amerikanern, also arbeitsfrei. Diesen Tag nutzen die Amerikaner auch in der Oberpfalz für Weihnachts-Shopping mit ihren Familien.