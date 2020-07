Oberösterreich führt Maskenpflicht wieder ein

In Oberösterreich soll wieder eine Maskenpflicht gelten. Ab dem kommenden Donnerstag (9.7.) muss in allen "öffentlich zugänglichen Räumen" wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gaben Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander am Dienstagmittag in einer Pressekonferenz bekannt, die als Video auf der Facebookseite des Bundeslandes Oberösterreich abgerufen werden kann.

Maskenpflicht in Amtsgebäuden bereits seit Dienstag

Das bedeutet, in Einkaufszentren, Geschäften und Lokalen sowie bei Dienstleistern muss wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dies gilt auch auf dem Weg zum Tisch in Gastronomien. In öffentlichen Amtsgebäuden gilt die Maskenpflicht bereits seit dem heutigen Dienstag (7.7.) wieder.

Kreis Rottal-Inn besorgt wegen steigender Infektionszahlen

Nachdem der Landkreis Rottal-Inn, der an den Bezirk Braunau angrenzt, im März schnell zu einem Corona-Hotspot geworden war, gibt es dort aktuell nur noch wenige Fälle. Um diesen Erfolg nicht zu gefährden, schauten Landkreisvertreter nun besorgt nach Oberösterreich, wo die Zahlen jüngst wieder angestiegen waren.

Bezirkshauptmann Kronberger begrüßt Wiedereinführung

Deshalb sei die Wiedereinführung der Maskenpflicht "sehr zu begrüßen", wie Braunaus Bezirkshauptmann Gerald Kronberger gegenüber dem BR sagte. Kronberger wies darauf hin, dass er wegen steigender Corona-Zahlen bereits vergangene Woche öffentlich wieder zu mehr Vorsicht aufgerufen hatte.

"Hohe Zuwachsraten" bei Corona-Infizierten

Der Grund für die Wiedereinführung in Oberösterreich sind die "hohen Zuwachsraten" bei den Corona-Infektionszahlen, wie Stelzer in der Pressekonferenz sagte. Alleine von Montag (6.7.) auf Dienstag (7.7.) habe es 61 Neuinfektionen gegeben, so der Landeshauptmann. Zum 15. Juni war die allgemeine Maskenpflicht in Österreich aufgehoben worden.