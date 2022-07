Oberleitungsschaden in Landshut - Ursache weiter unklar

Die genaue Ursache für den Oberleitungsschaden mit den gravierenden Auswirkungen für den Bahnverkehr im Raum Landshut in der vergangenen Woche ist noch immer nicht geklärt. Das erklärte ein Bahnsprecher am Dienstag Nachmittag auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Landshut: Kein Zugverkehr über zwei Tage

Durch die Störung musste der Zugverkehr im Raum Landshut für zwei Tage teilweise ganz eingestellt werden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte sich der Stromabnehmer des einfahrenden Güterzuges mit Neuwagen aus dem BMW Werk Dingolfing in der Oberleitung verhakt. Ein aus dem Landshuter Bahnhof ausfahrender Personenzug fuhr dann nach Angaben der Deutschen Bahn in den bereits beschädigten Oberleitungsbereich. Die genauen Abläufe und die Unfallursache seien aber noch immer unklar, so ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage.

BMW: Beschädigte Neuwagen und Probleme beim Abtransport

Zahlreiche Neuwagen auf dem Autotransportzug wurden beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der Güterzug wurde nicht von der DB betrieben, sondern von einem externen Unternehmen, so der Bahnsprecher. Das BMW Werk Dingolfing konnte wegen der Probleme beim Abtransport der Neuwagen am Montag keine Autos produzieren. 70 Prozent der dort gefertigten Autos verlassen das Werk über die Schiene. Täglich, so ein BMW Sprecher, werden dafür fünf bis sechs Autotransportzüge mit jeweils rund 200 Neuwagen eingesetzt.