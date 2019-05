Oberleitungsschaden - Bahn sperrt Strecke Augsburg-Donauwörth

Ein ICE hat am Morgen einen Oberleitungsschaden auf der Strecke Augsburg-Donauwörth verursacht. Für die Reparatur des Schadens, sperrt die Bahn den Streckenabschnitt. Für Reisende hat die Bahn einen Schienenersatzverkehr per Bus ab dem Bahnhof Augsburg-Oberhausen eingerichtet. Die Bahn bittet Pendler und Reisende sich über den Streckenagenten und den DB Navigator zu informieren.

ICE mit 36 Reisenden in Augsburg evakuiert

Mit dem ICE waren am Morgen 36 Reisende unterwegs. Nach dem Schaden an der Oberleitung im Stadtgebiet von Augsburg wurde der Zug evakuiert. Die Bahn geht davon aus, den Schaden zügig beheben zu können. Zuletzt hatte im Februar ein Güterzug, der am Bahnhof Augsburg-Oberhausen entgleist war, für massive Behinderungen im Regionalverkehr und Fernverkehr gesorgt.