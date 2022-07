Oberleitung beschädigt: Bahnverkehr im Raum Landshut eingestellt

Wegen eines beschädigten Starkstromkabels steht momentan der Zugverkehr im Raum Landshut still. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) mit. Bis mindestens Freitagmorgen 8 Uhr ist der Zugverkehr dort voraussichtlich eingestellt. Das bestätigte auch die Länderbahn, die die Alex-Züge betreibt, dem BR. Die beschädigte oder zerstörte Oberleitung hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften zur Folge gehabt.

Bahnverkehr bis Regensburg und München gestört

Laut DB sind keine Fahrten zwischen Landshut und Neufahrn in Niederbayern und damit weiter nach Regensburg möglich. Gleiches gilt für die Strecke zwischen Landshut und Wörth an der Isar, wovon auch alle Verbindungen unter anderem von und nach Passau betroffen sind. Züge aus München wenden in Landshut, Züge aus Richtung Regensburg in Neufahrn, Züge aus Richtung Passau in Wörth an der Isar.

Bahnkunden, die von München nach Regensburg möchten, werden seitens der DB gebeten, über Ingolstadt zu fahren.

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften

Wie der BR erfuhr, musste die Feuerwehr Menschen aus liegengeblieben Zügen holen. Reisende aus einem Zug, der unklimatisiert längere Zeit in der prallen Sonne stand, mussten ärztlich versorgt werden. Inzwischen ist die Feuerwehr abgerückt, es werden aber noch Menschen in Krankenwagen behandelt, vor allem wegen Kreislaufproblemen. Etwa 20 Rettungs- und Hilfskräfte sind noch vor Ort. Vor dem Landshuter Bahnhof wurden Bierbänke aufgestellt. Dort werden Reisende mit Getränken versorgt und verpflegt.

Erhebliche Verspätungen und Zugausfälle

Derzeit wird versucht, einen Schienenersatzverkehr aufzubauen. Es gibt trotzdem erhebliche Verspätungen und auch Zugausfälle, so die DB. In einer Nachricht im DB Navigator, der App der Deutschen Bahn, ist von "Beeinträchtigung durch Vandalismus" die Rede. Demnach wurde die Oberleitung im Landshuter Hauptbahnhof stark beschädigt. Seitens der Länderbahn hieß es, dass ein Starkstromkabel im Bereich des Landshuter Bahnhofs eventuell gerissen sei.