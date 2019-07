Oberleitung abgerissen: Bahnstrecke Regensburg-Nürnberg gesperrt

Wegen einer abgerissenen Oberleitung bei Prüfening ist in der Nacht zum Mittwoch bei Regensburg fünf Stunden lang nichts mehr auf der Bahnstrecke in Richtung Nürnberg gegangen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei dem BR auf Nachfrage sagte, hatte ein Lokführer eines Güterzugs um 23.18 Uhr gemeldet, dass plötzlich kein Strom mehr auf der Leitung war, während er sich mit seinem Zug nahe Undorf im Landkreis Regensburg befand. Wie sich dann herausstellte, war die Oberleitung auf Höhe des Bahnhofs Regensburg-Prüfening auf einer Länge von 50 Metern abgerissen.

Großeinsatz am Bahngleis

Zwei Streifen der Bundespolizei sicherten die Umgebung, gleichzeitig lief ein größerer Einsatz an, an dem letztlich die Berufsfeuerwehr Regensburg mit 35 Mann, die Freiwilligen Feuerwehren Weichs und Altstadt sowie ein Notfallmanager und Techniker der Deutschen Bahn beteiligt waren.

Auch die Landespolizei sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen waren vor Ort. Letztere wurden aber nicht benötigt, da niemand verletzt wurde, sondern nur Sachschaden entstand. Wie hoch dieser ausfiel, ist noch unklar. Warum die Oberleitung abriss, ist ebenfalls noch nicht geklärt, nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei liegt aber keine Fremdeinwirkung vor.

19 Züge von Streckensperrung betroffen

Über dem Gleis in Richtung Nürnberg wurde der Strom abgeschaltet, anschließend reparierte ein Bautrupp der Bahn die Oberleitung soweit möglich, so dass das Gleis um 4.18 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Von der letztlich fünfstündigen Streckensperrung waren laut Bundespolizei 19 Züge betroffen. 13 wurden umgeleitet, in drei Fällen gab es Teilausfälle. Dabei kam eine Gesamtverspätung von rund 2.000 Minuten zusammen, so der Sprecher.