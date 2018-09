Oberlandesgericht: Urteil im Streit um "Ballermann-Party"

Das Oberlandesgericht München will heute Vormittag sein Urteil im sogenannten Ballermann-Streit verkünden. Es geht um eine "Ballermann-Party", die im August 2017 in der ehemaligen Diskothek "Nachtschwärmer" in Cham stattgefunden hatte.

Schon 400 Gerichtsverfahren gewonnen

750 Euro Mindestlizenzgebühr plus Mehrwertsteuer sollte die frühere Chamer Diskothekenbetreiberin an ein Ehepaar in Niedersachsen zahlen. Das Ehepaar hat sich den Begriff "Ballermann" schon 1994 ganz offiziell schützen lassen und kassiert seit Jahren Lizenzgebühren - für Ballermann-Partys und Lieder. Sogar für den bekannten Kinofilm mit dem gleichnamigen Titel gingen Gebühren an das Paar. Die Eheleute betreiben eine eigene Firma, die die Marke schützt und verwertet, und hat nach eigenen Angaben schon 400 Gerichtsverfahren gewonnen, auch den ersten Prozess im Fall der Chamer Diskothekenbetreiberin am Landesgericht München.

"Ballermann" gehört zur Alltagssprache

Der Anwalt der ehemaligen Diskobesitzerin hofft jetzt auf die zweite Instanz am Oberlandesgericht. Denn schon bei der Verhandlung Anfang September sei dort angeklungen, dass der Name "Ballermann" heute zur Alltagssprache gehört, ein Markenschutz also inzwischen fraglich sein könnte.