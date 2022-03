Vorreiter in Bayern: Oberlandesgericht Nürnberg setzt auf E-Akte

Stapel von Papierakten, die im Justizgebäude von einem Saal zum anderen verschoben werden, gehören hier in Zukunft der Vergangenheit an. Zumindest, wenn es um neue Gerichtsverfahren geht. Denn das Oberlandesgericht (OLG) in Nürnberg hat als erstes OLG in Bayern die digitale Akte eingeführt.

Stresstest der E-Akte am Landgericht Nürnberg-Fürth

Seit dem vergangenen Dezember wurde die digitale Akte bereits am Landgericht Nürnberg-Fürth getestet und hat sich bewährt. Dies war sozusagen der Stresstest für die E-Akte, sagt der Justizsprecher am OLG Nürnberg, Friedrich Weitner.

"Es war klar, wenn es da funktioniert, funktioniert es überall." Friedrich Weitner, Justizsprecher OLG Nürnberg

Deshalb ersetzt die E-Akte ab sofort auch am Oberlandesgericht in Nürnberg sämtlichen Schriftverkehr in Papierform - und das im Regelbetrieb, so Justizsprecher Friedrich Weitner. Pro Woche gibt es nun bei den Zivilkammern etwa 3.000 digitale Zustellungen.

Zum Artikel: Justiz in Nürnberg wird schrittweise digitalisiert

Hohe Sicherheitsstandards

Ein justizinterner Dienstleister hatte die Plattform mit hohen Sicherheitsstandards erstellt. Auch die Ausstattung der Sitzungssäle wurde dafür in Nürnberg modernisiert. Die Säle wurden mit großen Bildschirmen und Videokonferenztechnik ausgestattet. So sind Aussagen von Zeugen über Video-Chats oder die Ansicht von Dokumenten nun am Saalbildschirm möglich.

Zur Vorstellung der neuen Technik setzen Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) und OLG-Präsident Thomas Dickert auf eine hybride Pressekonferenz, die ab 13.30 Uhr im Nürnberger Justizgebäude (Saal 241) und gleichzeitig digital stattfindet.

E-Akte soll Beschleunigung bringen

Laut Justizministerium werde die flächendeckende Einführung der elektronischen Akte zu einer spürbaren Beschleunigung der Verfahren führen. Ein elektronischer Workflow vom elektronischen Nachrichteneingang über die elektronische Verfahrensbearbeitung bis zur elektronischen Zustellung werde die Dauer vieler Arbeitsschritte deutlich reduzieren.

Immer mehr Digitalisierung bei der Justiz in Bayern

Die bayerische Justiz treibt die Digitaloffensive in Bayern unterdessen weiter voran. Auch am Oberlandesgericht München läuft derzeit eine Pilotphase zur elektronischen Akte in Zivil- und Familiensachen. Weitere Pilotierungen sind bereits geplant und sollen im Laufe des Jahres 2022 erfolgen.

Einige Landgerichte in Bayern haben die E-Akte in Zivilsachen unterdessen schon im Regelbetrieb eingeführt. Unter anderem auch das Landgericht Ansbach.

"Mit dem Landgericht Ansbach führt nun das zehnte bayerische Landgericht die E-Akte ein. Das verkürzt Verfahren, erspart Wartezeiten und schützt in Zeiten der Pandemie die Gesundheit der Prozessbeteiligten." Bayerische Justizministerium (aus Pressemitteilung vom 18.11.2021)

Das Oberlandesgericht Nürnberg ist dabei das zweitgrößte der drei bayerischen Oberlandesgerichte. Zu ihm gehören fünf Landgerichtsbezirke: die Landgerichte Amberg, Ansbach, Nürnberg-Fürth, Regensburg und Weiden in der Oberpfalz.