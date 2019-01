Oberland: Lage entspannt sich weiter

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist bereits gestern Abend die gesamte Logistik zurückgefahren worden, Helfer sind abgerückt, Technik und Geräte wurden rückgebaut. Heute Vormittag wurde der Katastrophenfall aufgehoben, heißt es vom Landratsamt.

Entspannung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen steht der Katastrophenfall vor dem Ende. Laut Landratsamt soll Morgen am späten Nachmittag die Entscheidung fallen, ob auch dort der Ausnahmefall ein Ende hat. Man sei verhalten optimistisch, heißt es von Landrat Anton Speer. Nur noch im Isartal gebe es einige Restarbeiten. Sonst habe sich die Lage im Landkreis Garmisch-Partenkirchen entspannt.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Im Zugverkehr will die Bayerische Oberlandbahn am Mittwoch ab vier Uhr in der Früh den Betrieb auf den Strecken nach Miesbach und Lenggries aufnehmen. Der Streckenabschnitt zwischen Schliersee und Bayrischzell bleibt wegen Lawinenabgängen vorerst weiter gesperrt. Nach wie vor fährt auch kein Zug zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald sowie nach Reutte in Tirol.