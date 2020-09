Oberkotzau: Gegner der Ortsumgehung unterliegen bei Abstimmung

Bei den Bewohnern im Landkreis Hof hat die seit Jahrzehnten geplante Ortsumgehung von Oberkotzau zuletzt vermehrt für Diskussionen gesorgt. Der Bau der sechs Kilometer langen Strecke würde nicht mehr in die Zeit passen, in der frisch angesäte Blühwiesen auf Garagendächern großen Flächenversieglungen entgegenwirken. So zumindest sieht es Gemeinderat Thomas Fickenscher (CSU), der bis zuletzt gegen den Bau geklagt hatte.

Ortsumgehung Oberkotzau: Uneinigkeit in der CSU

Der Umstand, dass sich Fickenschers Parteikollege Wolfgang Kemnitzer für einen schnellstmöglichen Bau der Umgehung ist, zeigt einmal mehr, wie das Vorhaben Oberkotzau spaltet. Weil die Mehrheit der CSU für die Ortsumgehung ist und den Bau vorantreiben möchte, bat sie alle Gemeinderatsmitglieder zur Abstimmung.

Abstimmung im Gemeinderat stärkt Befürworter

Bei der Abstimmung zeigte sich, dass die CSU als Befürworter des Baus in ihrem Vorhaben bestärkt wurde: Das Votum auf der Gemeinderatssitzung sei mit zwölf zu acht Stimmen für das Bauvorhaben ausgegangen, wie Kemnitzer dem BR auf Anfrage mitteilte. Mit diesem Ergebnis habe man der Bevölkerung und dem Freistaat Bayern einmal mehr signalisieren können, dass der Gemeinderat hinter einem schnellstmöglichen Bau der Ortsumgehung stehe.

UWO steht für Gegner der geplanten Umgehung

Dass die Gegner der Ortsumgehung in der Abstimmung überhaupt auf acht Stimmen gekommen waren, lag unter anderem an der Unabhängige Wählergemeinschaft Oberkotzau (UWO). Sie ist seit der Kommunalwahl im März im Gemeinderat vertreten und stellte sich gegen den Bau, für den das Staatliche Bauamt zuletzt schon das "Bauziel" 2024 formuliert hatte.