> Oberjoch: 63-Jähriger stürzt 75 Meter in den Tod

Oberjoch: 63-Jähriger stürzt 75 Meter in den Tod

Am Samstagvormittag ist ein 63-Jähriger in Oberjoch im Oberallgäu bei einem Klettersteigausflug abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizeiangaben allein unterwegs und stürzte rund 75 Meter in die Tiefe.