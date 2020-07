Bluttat in Bus: Obergünzburg unter Schock - 37-Jähriger in Haft

Nach den tödlichen Messerstichen gegen eine 27-Jährige vor den Augen mehrerer Kinder und Jugendlicher in einem Linienbus in Schwaben ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Dem 37 Jahre alten Ex-Partner der Frau sei vom Haftrichter der Haftbefehl wegen Mordes eröffnet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Kempten mit.

Der - wie das Tatopfer - im Landkreis Ostallgäu lebende Mann soll am Montag während der Busfahrt im Bereich Obergünzburg unvermittelt mehrmals mit dem Messer auf die Frau eingestochen haben. Der Busfahrer ging dazwischen - der 37-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, wurde aber wenig später von Einsatzkräften gestellt.

Laut Polizei widersetzte sich der 37-Jährige der Festnahme. Man habe ihn überwältigen und fesseln müssen. Die Obduktion ergab, dass die 27-jährige Frau an den Folgen der Messerstiche in den Oberkörper starb.

Kinder bei Pflegefamilie untergebracht

Der Tatverdächtige ist bereits polizeibekannt. Gegen ihn lief schon im vergangenen November ein Ermittlungsverfahren wegen häuslicher Gewalt. Damals soll er die Frau bedroht, beleidigt und körperlich verletzt haben. Das Paar hat zusammen vier Kinder. Sie sind derzeit bei einer Pflegefamilie untergebracht.

Den Angriff im Bus mussten vier Erwachsene und zehn Schulkinder beziehungsweise Jugendliche im Alter zwischen 11 und 18 Jahren mitverfolgen. Auch sie werden psychologisch betreut.

"Schockartiges Erlebnis"

Am Tag nach der Bluttat herrscht Betroffenheit in der sonst so beschaulichen Marktgemeinde Obergünzburg. In der Nähe des Tatorts wurden Blumen am Straßenrand abgelegt. Manche Bürger hatten das Großaufgebot an Polizei- und Rettungskräften direkt mitbekommen. Andere wiederum kennen Leute, die im Bus saßen oder sogar die betroffene Familie selbst.

Bürgermeister Lars Leveringhaus (CSU) spricht von einem "schockartigen Erlebnis". Die Familie sei seit knapp fünf Jahren im Ort zuhause gewesen, integriert, die vier Kinder des Paares "unheimlich nett, liebenswürdig". Sie stünden nun ohne Eltern da, würden aber liebevoll betreut, betont der Bürgermeister: "Da funktioniert unser soziales Netzwerk, sodass gleich Bezugspersonen bei den Kindern waren".