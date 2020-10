Obergrenze gerissen: Aktuell vier Corona-Brennpunkte in Bayern

Bayernweit 591 neue Corona-Fälle

Bayernweit sind den Behörden seit Freitag 591 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Ein neuer Todesfall kam hinzu. Damit hat sich die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Toten auf insgesamt 2.683 erhöht. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Freistaat 72.434 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Von den Regierungsbezirken ist Oberfranken mit einem Wert von 14,36 bei der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am schwächsten betroffen. Am höchsten ist der Wert mit 31,23 in Oberbayern. Seit Freitag meldete das LGL hier 297 neue Corona-Infektionen. Die Zahl der Fälle steigt damit auf 33.380. Der bayerische Durchschnittswert liegt bei 23,49.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen 4.721 neue Corona-Fälle in ganz Deutschland - und damit zum dritten Mal in Folge mehr als 4.000. Mit Köln überschritt eine weitere deutsche Großstadt den Alarmwert von 50 nachgewiesenen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Zu den Corona-Hotspots in Deutschland zählen auch weitere Großstädte wie Berlin und Frankfurt.