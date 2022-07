Oberfrankenstiftung: Preisgelder von 45.000 Euro vergeben

Die Oberfrankenstiftung hat zwei Persönlichkeiten und eine Institution für hervorragende Leistungen im und für den Regierungsbezirk ausgezeichnet. Das teilt die Stiftung am Freitag mit. Die Vorsitzende des Stiftungsrats, Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz nahm die Auszeichnungen vor, die mit jeweils 15.000 Euro dotiert sind. Die diesjährigen Preisträger sind Fares Day, Rainer Kober und die Grundschule St. Georgen in Bayreuth.

Preisträger: Fares Day, Rainer Kober und Grundschule St. Georgen

Fares Day hat in Kulmbach in den vergangenen Jahren mehrere Denkmäler saniert. Er sei ein Musterbeispiel für einen engagierten Bürger, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm in seiner Laudatio.

Kinder der Grundschule St. Georgen stellten ihr Projekt "Kochen in der Klimawerkstatt" vor. Dabei werde "immer das gekocht, was zur Jahreszeit auch im Garten ist", erklärten die Kinder. An der Schule stünden die Themen Klima und Nachhaltigkeit bereits seit zehn Jahren im Fokus.

Rainer Kober sei ein wahrer Tausendsassa, so Regierungspräsidentin Piwernetz in ihrer Laudatio. Der Porzellan-Unternehmer engagiere sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich in Vereinen und Initiativen im Raum Kronach für den Aufbruch der Region. 2005 hatte er das von der Schließung bedrohte Porzellanwerk in Steinwiesen übernommen und hat heute 75 Mitarbeiter.