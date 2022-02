Oberfrankens Polizisten gedenken getöteter Kollegen

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage des BR mitteilt, beteiligen sich an der Gedenkminute für die beiden in Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten alle Polizeidienststellen im Bezirk: Beamte auf Streife würden, so es die Einsatzlage zulasse, um 10 Uhr auf den Straßen anhalten, das Blaulicht einschalten und sich neben ihre Fahrzeuge stellen, so ein Sprecher zum BR.

Auf dem Coburger Marktplatz stellen sich dem Präsidium zufolge um 10 Uhr mehrere Streifenfahrzeuge zu einer Gedenkminute auf.

Polizisten beteiligen sich an bayernweiter Gedenkminute

Auch in Mittelfranken wird der toten Kollegen gedacht. Vor dem Polizeigebäude in Erlangen wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) an der Schweigeminute teilnehmen.

Vor vier Tagen waren im Landkreis Kusel zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden, nachdem sie das Fahrzeug mutmaßlicher Wilderer kontrolliert hatten.