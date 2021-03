Oberfrankens Polizei testet Deutschlands erstes mobiles IT-Labor

Als erster Polizeiverband in Deutschland ist das Polizeipräsidium Oberfranken im Besitz eines mobilen Forensik-Labors. Wie die Polizei mitteilt, soll in Oberfranken damit stellvertretend für alle bayerischen Präsidien getestet werden, wie der Kampf gegen die steigende Computerkriminalität gewonnen werden kann. Um 40 Prozent ist die Zahl der Vorfälle alleine in Oberfranken im vergangenen Jahr gestiegen, wie aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik hervorgeht.

Ein vollwertiges IT-Labor in einem ausgebauten Transporter

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellte das rund 300.000 Euro teure Fahrzeug in München vor. Demnach handelt es sich um ein vollwertiges mobiles IT-Labor, das von oberfränkischen Spezialisten für digitale Forensik betrieben werden kann. Seit dem 1. Januar 2015 besteht bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB). Sie ist zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität in ganz Bayern.

Technik arbeitet autark im Kampf gegen Computerkriminalität

Das Hightech-Fahrzeug ist mit drei Arbeitsplätzen ausgestattet. In dem ausgebauten Transporter sollen nach Angaben der Polizei die weltweit ersten luftgefederten Serverschränke verbaut sein. Ein ausgeklügeltes Energiekonzept mache es zudem möglich, dass die technischen Geräte schnell hochgefahren und mehrere Tage autark betrieben werden könnten.