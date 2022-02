Oberfrankens längster Tunnel soll in Kauerndorf entstehen

Am Nachmittag wird die Bayerische Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) in Kauerndorf im Landkreis Kulmbach erwartet. Sie will sich dort über den Stand der geplanten Ortsumgehung informieren. Die Bundesstraße 289, die momentan noch mitten durch Kauerndorf führt, soll auf einer Länge von 1,9 Kilometer den Ort umgehen. Kernstück ist dabei ein 730 Meter langer Tunnel, zu dem auch zwei Rettungsstollen gehören.

Ortsumgehung Kauerndorf: Tunnel für 90 Millionen Euro

Die Fertigstellung des Straßentunnels, der dann der längste in Oberfranken sein wird, ist für 2026 vorgesehen. Derzeit laufen in Kauerndorf die Vorbereitungen für das über 90 Millionen Euro teure Bauwerk.

Die Ortsumgehung wird seit über 25 Jahren von den Anwohnern wegen der Verkehrsbelastung gefordert. Die B289 ist schließlich eine der meistbefahrenen Bundesstraßen im Landkreis Kulmbach. Wobei die Zahlen bei den Verkehrszählungen im Bereich Kauerndorf schwanken: von 12.400 Fahrzeugen die an einem Tag im Jahr 2020 gezählt wurden bis zu über 18.800 Fahrzeugen im Jahr 2013. Eine Prognose im Bundesverkehrswegeplan geht von 16.000 Fahrzeugen am Tag für das Jahr 2030 aus.