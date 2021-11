Oberfrankens Krankenhäuser müssen Kapazitäten freihalten

Die oberfränkischen Akutkrankenhäuser müssen Kapazitäten für Corona-Patienten freihalten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Regierung von Oberfranken von Mittwoch hervor. Die Krankenhäuser wurden angewiesen, alle planbaren, nicht dringend notwendigen Behandlungen so zu organisieren, dass sowohl die Versorgung von Covid-19-Patienten, als auch von anderen Notfallpatienten ständig gewährleistet ist. Auch in anderen Regierungsbezirken müssen Kliniken Operationen verschieben.

Intensivstationen nur bis 85 Prozent belegen

Die Belegung der Intensivstationen sollte demnach nicht über 85 Prozent steigen. Auch die Normalstationen sind angehalten, Kapazitäten für Notfallpatienten und andere nicht geplante Einweisungen freizuhalten.

Klinikum Bayreuth bereitet sich vor

Auch das Klinikum Bayreuth ist von diesen Anweisungen betroffen. Der Pandemiebeauftragte des Klinikums, Dr. Thomas Bollinger, sagte im BR-Interview: "Wir bereiten uns auf höhere Patientenzahlen vor. Dazu gehört, dass wir Pflegekräfte von der Normal- in der Intensivstation einsetzen." Das sei allerdings nicht einfach, denn es fehle an Personal - schon vor der Pandemie sei das der Fall gewesen. Zudem komme das Personal bald an eine Belastungsgrenze, wenn die Zahlen weiterhin im gleichen Maße anstiegen. Thomas Bollinger versichert gleichzeitig, dass dringende Behandlungen im Klinikum weiter durchgeführt würden.

Zahl der Covid-Patienten im Klinikum Bayreuth verdreifacht

Im Klinikum Bayreuth lässt sich die vierte Welle an gestiegenen Patientenzahlen ablesen. Der Pandemiebeauftragte Dr. Thomas Bollinger spricht von einer Verdreifachung der Covid-Patienten in den letzten drei Wochen und eine Verdoppelung der Intensivpatienten in den letzten zehn Tagen. Aktuell befinden sich neun Covid-Patienten auf der Intensivstation.

Ärzte und Pflegepersonal sollen entlastet werden

Für die vier oberfränkischen "Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung" (ZRF) ist jeweils ein Ärztlicher Leiter für die Krankenhauskoordinierung bestellt worden. Ihnen ist ein Ärztlicher Koordinator für den Regierungsbezirk übergeordnet. Alle Koordinatoren sind gleichzeitig Mitglieder der jeweiligen Katastrophenschutz-Führungsgruppen der Kreisverwaltungen. Das Zurückfahren der nicht dringend notwendigen Behandlungen soll das ärztliche und pflegerische Personal zumindest teilweise entlasten.

Regelung gilt bis Ende November

Rechtliche Grundlage für die Maßnahmen ist die Allgemeinverfügung zur Bewältigung erheblicher Patientenzahlen in Krankenhäusern des Bayerischen Innen- und des Gesundheitsministeriums vom 11. November 2021. Die Anweisungen gelten zunächst bis zum 30. November.