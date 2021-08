Oberfrankens Industrie macht mehr Umsatz als vor Corona

Das zweite Quartal ist für Oberfrankens Industriebetriebe ziemlich gut gelaufen. Mit sechs Milliarden Euro liege der Umsatz rund 1,3 Milliarden Euro über dem Wert des Vorjahres, teilte die IHK für Oberfranken mit. Die Betriebe haben demnach sogar mehr Umsatz als im Vor-Corona-Jahr 2019 erwirtschaftet – insgesamt 112 Millionen Euro.

Industrie profitiert von Auslandsnachfrage

Die oberfränkische Industrie habe den Corona-Schock offensichtlich überwunden, so Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken. Nach dem Umsatzeinbruch von mehr als 20 Prozent im Juni 2020 habe sich die Wirtschaft in Oberfranken schnell wieder erholt. Getragen werde die Stabilisierung vor allem von der Auslandsnachfrage. Viele Industrie- und Handelbetriebe in Bayern bezeichnen ihre aktuelle Geschäftslage als gut.

Deutliches Plus vor allem bei den Kfz-Zulieferern

Gut standen insbesondere die Kfz-Zulieferer da, die gegenüber dem zweiten Quartal 2019 ein Plus von 58 Prozent verzeichnen können. Laut IHK ist der Zuwachs zum Teil allerdings auf einen statistischen Effekt zurückzuführen. Auch die Hersteller von Glas, Keramik, Textilien und Chemie-Erzeugnissen legten in den vergangenen beiden Jahren zweistellig zu.

Nicht alle Branchen stehen gut da

Druckereien und Möbel-Hersteller hingegen hatten spürbare Einbrüche zu verzeichnen. Auch Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe oder Messeveranstalter haben klar zu kämpfen. Die Auswirkungen der Pandemie seien in Oberfranken deshalb trotz der guten Entwicklung in der Industrie noch immer deutlich zu spüren, so Hohenner.