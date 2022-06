Oberfrankens einziger "5-Sterne-Dorfladen" steht in Steinwiesen

In Steinwiesen im Landkreis Kronach hat ein Dorfladen als einziger in Oberfranken vom Wirtschaftsministerium das Prädikat "5-Sterne-Dorfladen" erhalten. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) überreichte die Auszeichnung am Mittwoch an den Inhaber des Ladens. Es ist die zweite Auszeichnung dieser Art für den Steinbacher Dorfladen hintereinander.

Dorfladen Steinwiesen versorgt Schulen und Kindergärten

Der Dorfladen Steinwiesen besteht bereits seit 100 Jahren. Er zeichne sich durch viele regionale Lieferanten aus, heißt es vom Ministerium. Ältere Kunden würden frei Haus beliefert. Außerdem versorge der Dorfladen 48 Grundschulen und Kindergärten im Landkreis Kronach mit Obst- und Milchprodukten.

Dorfläden seien der Mittelpunkt ihrer Gemeinde und spielten eine zentrale Rolle bei der Lebensqualität, betonte Aiwanger. Bayernweit erhielten zehn Läden das Prädikat "5-Sterne-Dorfladen".