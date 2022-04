Oberfrankens Corona-Kliniken operieren wieder planmäßig

Während in anderen Regionen wie Mittelfranken OPs nicht überall wieder zulässig sind, müssen die oberfränkischen Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser ab dem 25. April medizinisch notwendige Behandlungen und Operationen wegen der Pandemie nicht mehr verschieben. Die stationäre Behandlung von Nicht-Covid-Patienten können wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden.

Auslastung der Intensivstationen liegt unter 85 Prozent

Wie die Regierung von Oberfranken mitteilte, habe die Auslastung der Normalstationen zuletzt bei knapp 79 Prozent gelegen. Die Auslastung der Intensivstationen bewege sich zwischen 75 und knapp 85 Prozent. Damit werde die Marke 85 unterschritten, ab der aufschiebbare Behandlungen zu unterlassen und die stationären Kapazitäten für Covid-19-Patienten vorzuhalten sind.

Auch werde sich die Personalsituation in den Kliniken weiter entspannen, heißt es in der Mitteilung. Außerdem sei die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen in Oberfranken zurückgegangen. Anfang April habe der Inzidenzwert bei fast 2.500 gelegen. Aktuell betrage der Wert etwas über 1.100 und habe sich damit mehr als halbiert.

"Verschiebung hat Betroffenen viel abverlangt"

Anders als noch im vergangenen November, könnten die oberfränkischen Kliniken Operationen nun wieder im Rahmen ihrer Personalsituation durchzuführen, betonte laut Mitteilung die Regierungspräsidentin von Oberfranken, Heidrun Piwernetz. "Dies ist im Interesse der Patientinnen und Patienten zu begrüßen, da die Verschiebung von aufschiebbaren stationären Behandlungen den Betroffenen viel abverlangt hat."

Wegen der vielen Corona-Patienten mussten die Schwerpunkkrankenhäuser beispielsweise Knie- und Hüftoperationen bei Gelenkverschleiß später als geplant durchführen. Trotz Covid-19 hatten jedoch zeitkritische Operationen etwa von Herz- oder Tumorpatienten Vorrang. Über die medizinische Dringlichkeit entschieden die behandelnden Ärzte.

In Oberfranken gibt es 13 Corona-Schwerpunktkrankenhäuser, unter anderem in Bamberg, Forchheim, Bayreuth, Kulmbach, Coburg, Kronach, Marktredwitz und Selb.