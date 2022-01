Oberfrankens Basketball-Mannschaften siegreich in zwei Partien

Brose Bamberg und Medi Bayreuth haben sich in ihren Partien in der Basketball-Bundesliga am Mittwoch (05.01.) jeweils den Sieg geholt. Gleichzeitig stellen die zunehmenden Corona-Infektionen im Basketball beide Mannschaften vor zusätzliche Herausforderungen.

Brose Bamberg gewinnt gegen die Hamburg Towers mit 87:75

Brose Bamberg behielt in einem Nachholspiel des 12. Spieltags bei den Hamburg Towers die Oberhand und gewann die Partie mit 87:75. Es war der siebte Saisonsieg für die Bamberger. Bester Werfer sei dabei Omar Prewitt mit 19 Punkten gewesen, teilte Brose Bamberg heute mit.

Spiel gegen s.Oliver Würzburg wird verlegt

Für das am Samstag geplante Spiel zwischen Brose Bamberg und s.Oliver Würzburg haben die Unterfranken einen Spielverlegungsantrag gestellt. Alle Stammspieler waren positiv auf Corona getestet worden, weshalb den Würzburgern nicht genug Spieler zur Verfügung stehen. Die BBL hat den Antrag genehmigt. Über die Neuansetzung des Spiels werde zu gegebener Zeit informiert, so Brose Bamberg.

Medi Bayreuth besiegt die BG Göttingen mit 75:72

Etwas knapper ging der Sieg für Medi Bayreuth aus. Die Mannschaft von Raoul Korner gewann die Nachholpartie des 2. Spieltags gegen die BG Göttingen mit 75:72. Erfolgsgarant in der Schlussphase sei vor allem Terry Allen gewesen, teilte Medi Bayreuth mit. Sieben seiner insgesamt 19 Punkte habe der Power Forward in den letzten Minuten erzielt.

Bislang keine Corona-Fälle bei Medi Bayreuth registriert

Auch Medi Bayreuth war mit den Corona-Infektionen der Mannschaft von s.Oliver Würzburg konfrontiert gewesen. Mehrere der positiv getesteten Spieler hatten am Sonntag an der Partie zwischen Medi Bayreuth und Würzburg teilgenommen. Auf Seiten von Medi Bayreuth gibt es bislang keine positiven Testergebnisse. Bei der BG Göttingen war im Vorfeld des Spiels gegen die Bayreuther ein Spieler positiv auf Corona getestet und in Quarantäne geschickt worden.