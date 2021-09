Oberfranken vor der Bundestagswahl

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Auch viele Politiker aus der Region drängt es wieder nach Berlin ins Parlament. Dank teils guter Listenplätze stehen die Chancen für Oberfranken im Parlament nicht schlecht.

Bekannte Gesichter bei der CSU in Oberfranken

Überraschungen auf der Liste der CSU gibt es aus oberfränkischer Sicht nicht. Es wird auf bekannte Gesichter gesetzt. Realistische Chancen auf einen Wiedereinzug ins Parlament haben wohl Thomas Silberhorn aus dem Wahlkreis Bamberg und Silke Launert aus dem Wahlkreis Bayreuth als Direktkandidaten. Und auch Hans-Peter Friedrich aus dem Wahlkreis Hof/Wunsiedel steht erneut zur Wahl. Seit 1998 ist er Mitglied des deutschen Bundestages und seit 2017 dessen Vizepräsident. Auch Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner aus dem Wahlkreis Kulmbach hofft als Direktkandidatin auf einen erneuten Einzug. Direktkandidat in im Wahlkreis Coburg/Kronach ist Joans Geissler. Er will die Nachfolge von Hans Michelbach antreten, der nach 27 Jahren im Bundestag nicht mehr antritt.

Die SPD hofft auf weitere Trendwende

Für Oberfranken waren bisher die Sozialdemokratin Anette Kramme und ihr Parteifreund Andreas Schwarz im Bundestag. Beide stehen erneut zur Wahl. Wobei Anette Kramme deutlich bessere Chancen hat. Sie steht auf Listenplatz 4. Seit 22 Jahren ist sie bereits die SPD-Abgeordnete in Berlin und seit 2013 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Andreas Schwarz ist seit acht Jahren im Bundestag. Er muss auf ein gutes Gesamtergebnis für die SPD hoffen. Er belegt Listenplatz 11, ist selbst aber optimistisch, was den Einzug in den Bundestag betrifft.

Die Chancen dürften für die SPD in Hochfranken eher bescheiden sein. Richtiger Newcomer ist Jörg Nürnberger aus dem Wahlkreis Hof/Wunsiedel zwar nicht. Bei der vergangenen Wahl hatte er den Sprung nach Berlin schon einmal probiert. Nun ist er auf Platz 19 der Landesliste. Wenn es der SPD gelingt ihre inzwischen deutlich gestiegenen Umfragewerte auch bei der Wahl zu bekommen, könnte auch der 54-jährige Jurist aus Hochfranken als dritter Sozialdemokrat aus der Region in den Bundestag einziehen.

Die Grünen mit Chancen auf Wiedereinzug

War es bei der vergangenen Wahl noch knapp, so sieht es für die 37-jährige Lisa Badum aus dem Wahlkreis Bamberg diesmal gut aus. Mit Listenplatz 9 könnte die Klimaschutzpolitikerin den Wiedereinzug in den Bundestag problemlos schaffen. Die Prognosen für die Grünen stehen bei dieser Wahl deutlich besser. Ob es allerdings für die Direktkandidatin Susanne Bauer aus dem Wahlkreis Bayreuth reichen wird, ist deutlich spannender. Sie steht auf Listenplatz 23. Platz 60 auf der Landesliste der Grünen hat Ralf Reusch aus dem Wahlkreis Hof. Der 57-jährige Betriebswirt ist seit etwa zwei Jahren bei den Grünen in Hochfranken aktiv. Er dürfte allerdings kaum Chancen haben, anders als die frühere Bundestagsabgeordnete Elisabeth Scharfenberg.

Die FDP setzt auf einen Oberfranken

Bei der FDP steht Thomas Hacker am Besten da. Er ist bereits seit 2017 im Bundestag. Ein erneuter Einzug ins Parlament ist bei Landeslisteplatz 13 für den 53-Jährigen Bayreuther realistisch, könnte aber dennoch knapp werden. Bei der vergangenen Wahl sind 12 Kandidaten über die Liste in den Bundestag eingezogen. Für Direktkandidat Sven Bachmann aus dem Wahlkreis Bamberg sind hingegen kaum Chancen drin, in den Bundestag zu kommen. Denn auf der FDP-Landesliste steht er weit hinten auf Platz 54.

AfD hofft auf einen Vertreter im Bundestag

Gute Chancen bei der AfD über die Liste einzuziehen, hat wohl erneut Tobias Peterka mit Listenplatz 10. Der Vizevorsitzende des Unterausschusses Europarecht war bei der vergangenen Wahl erstmals in den Bundestag gewählt worden. Interessant wird, ob es auch Gerd Kögler nach Berlin schaffen wird. Er steht auf Platz 16 der Landesliste Bayern. Der Rektor der Grund- und Mittelschule Oberkotzau im Landkreis Hof ist seit 2014 Mitglied der AfD und Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag Wunsiedel. Michael Weiß tritt für den Wahlkreis Bamberg an. Mit Listenplatz 22 könnte es allerdings sehr schwer werden mit dem Einzug in den Bundestag. Von der AfD schafften es vor vier Jahren 14 Kandidaten der bayerischen Landesliste nach Berlin.

Ein Oberfranke auf der Liste der Linken

Mit einer 26-köpfigen Landesliste zieht Die Linke in den Wahlkampf. Allerdings ist nur ein Oberfranken dabei. Auf Platz 20 steht der 31-jährige Ingenieur Janson Damasceno da Costa e Silva aus Hof.

Kleinparteien auch in Oberfranken

Auch Kleinparteien werden mit oberfränkischen Direktkandidaten antreten. Beispielsweise ist der Bamberger Schauspieler Hans-Günter Brückner für VOLT der Spitzenkandidat – deutschlandweit. Aber auch Die Partei, die Basis oder die ÖDP gehen mit oberfränkischen Direktkandidaten in die Bundestagswahl.