16.01.2021, 16:37 Uhr

Oberfranken von Liefer-Engpass bei Corona-Impfstoff betroffen

Weil es Schwierigkeiten bei der Lieferung des Impfstoffes gegen das Coronavirus gibt, können in wenigen Tagen in Oberfranken keine Impfungen mehr durchgeführt werden. Allein in der Stadt Bamberg sind davon 600 Menschen betroffen.