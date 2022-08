Oberfranken: Studenten müssen mehr für Wohnungen zahlen

Die Mieten für Studentenwohnungen in den Universitätsstädten Bayreuth und Bamberg sind im ersten Halbjahr 2022 bis zu sechs Prozent höher ausgefallen als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Erhebung des Mietportals Immowelt hervor. Demnach stieg die Kaltmiete für eine bis zu 40 Quadratmeter große Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung in Bamberg innerhalb eines Jahres von durchschnittlich 370 auf 380 Euro. Das ist ein Anstieg von etwa drei Prozent. In Bayreuth stieg der Wert unterdessen von 310 auf 330 Euro und damit um rund sechs Prozent. Durchschnittlich stieg der Preis um 5,3 Prozent.

Miete in Deutschland: Studierende müssen mehr zahlen

Untersucht wurden 67 Universitätsstädte in ganz Deutschland. In 51 davon gab es teils deutliche Preisanstiege. In 26 Städten überstieg die Zunahme des Mietpreises sogar die Inflationsrate von zu diesem Zeitpunkt 6,8 Prozent. Am stärksten stieg der Mietpreis mit 16 Prozent in Potsdam. Nur in wenigen Städten sank die Miete, zum Beispiel in Dresden, Wiesbaden oder Marburg.

Am teuersten Wohnen Studenten nach wie vor in München, wo eine Singlewohnung aktuell 840 Euro kalt kostet. Dort verzeichnet das Portal einen Anstieg von zuletzt elf Prozent.

Hier gibt es die günstigsten Studentenwohnungen

Die preiswertesten Wohnungen finden Studenten derzeit im Osten Deutschlands. In Chemnitz liegt die mittlere Kaltmiete einer Studentenwohnung aktuell bei 190 Euro, wenngleich auch das ein Anstieg von rund sechs Prozent ist. Ebenfalls unterdurchschnittlich fallen die Mietpreise in den Unistädten des Ruhrgebietes aus.

Mehr Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt

Als einen Grund für die Preissteigerungen nennt Immowelt, dass Studenten auf dem Wohnungsmarkt mehr und mehr mit anderen Bevölkerungsgruppen konkurrierten. So suchten auch Singles oder Verwitwete zunehmend kleinere Wohnungen, weil sie sich angesichts des allgemein hohen Preisniveaus keine größere Wohnung mehr leisten könnten.