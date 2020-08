14.08.2020, 16:40 Uhr

Oberfranken: Polizei ahndet Verstöße gegen Maskenpflicht im ÖPNV

In einer konzertierten Aktion hat die oberfränkische Polizei Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bussen und an Bushaltestellen geahndet. Das Fazit eines Tages falle durchwegs positiv aus, heißt es aus dem Polizeipräsidium.